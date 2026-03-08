王毅談APEC：中國與亞太同行初心不改

中共中央政治局委員、外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月8日電（中評社報導組）今年11月，亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議將在深圳舉行，中共中央政治局委員、外交部長王毅今日上午在十四屆全國人大四次會議外交主題記者會上表示，今年是APEC中國年，也是中國第3次擔任東道主。從2001年的上海，到2014年的北京，再到今年的深圳，25年來APEC風雨兼程，經歷了區域合作的坎坷起伏，也見證了中國與亞太同行的初心不改。



王毅指出，當好東道主，中方全年工作將圍繞一個中心展開，那就是把建設亞太共同體從目標轉為行動，從藍圖走向現實。亞太共同體概念提出已有幾十年時間，但這一概念不能停留在紙面上，不能局限於願景中。我們希望能在深圳找到答案，凝聚大家的共識，明確優先的領域，拿出可行的舉措，使建設亞太共同體成為地區人民的廣泛共識和生動實踐。



王毅表示，經過與各方密切溝通，我們已將今年會議的主題確定為“建設亞太共同體，促進共同繁榮”。深圳APEC將聚焦開放、創新、合作三大優先領域，為站在十字路口的亞太合作重新明確方向，再次凝聚力量。我們將構建亞太共同體建設的主要支柱，協調亞太自貿區進程的不同路徑，規劃區域互聯互通的合理安排，大力推動數字化、智能化、綠色化三大轉型。我們全年將在多個城市舉辦300多場活動，全國多個省市都將參與其中，各經濟體成員都有機會作出貢獻。



王毅認為，深圳是中國改革開放的重要窗口，是中國特色社會主義的亮麗名片，是粵港澳大灣區的創新前沿。我們願同各方一道，推動APEC從深圳再出發，向著亞太共同體目標再啓航。



（後方支援助理記者：葉佳怡）