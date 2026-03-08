王毅談周邊外交：中國守望相助 親仁善鄰

中共中央政治局委員、外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月8日電（中評社報導組）十四屆全國人大四次會議外交主題記者會今日上午在北京舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅談及中國周邊形勢以及中國周邊外交時表示，守望相助是中國的傳統，親仁善鄰是中國的文化。



王毅指出，我們始終把周邊置於外交全局的首要位置。進入新時代以來，習近平主席提出親誠惠容周邊外交理念，去年黨中央首次召開周邊工作會議，進一步提出構建周邊命運共同體的努力目標。這標志著我們對周邊的認知和重視在不斷深化，也得到了周邊國家包括巴基斯坦朋友們的歡迎和支持。



王毅強調，當前，世界進入多事之秋，而亞洲地區仍然保持總體穩定和快速發展，過去一年對全球增長貢獻率超過60%。這一局面來之不易，是中國與周邊國家共同努力的結果。誠然，地區國家政局常有變動，各國之間還有一些複雜敏感的歷史遺留問題，但睦鄰友好的基本面沒有變，合作共贏的大方向也沒有變。



王毅認為，周邊和平穩定得以維護的一個關鍵因素，是中國一以貫之地堅持睦鄰安鄰富鄰政策，踐行親誠惠容、命運與共理念，倡導開放的區域主義、真正的多邊主義。試想，如果中國也像某些傳統大國那樣，熱衷在周邊劃分勢力範圍，挑動陣營對立，甚至以鄰為壑，亞洲的局面還會像今天這樣穩定嗎？國際社會還能分享亞洲的發展機遇嗎？事實證明，中國始終是地區安全的穩定錨、發展繁榮的發動機、亞洲共同價值的踐行者。我們很欣慰能發揮這樣的作用，今後也願為此作出更大的努力。



