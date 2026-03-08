王毅：全球治理倡議正當其時 一呼百應

中共中央政治局委員、外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月8日電（中評社報導組）十四屆全國人大四次會議外交主題記者會今日上午在北京舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅介紹習近平主席提出的全球治理倡議時表示，當今世界，全球挑戰層出不窮，治理赤字更加突出，多邊主義面臨嚴峻衝擊。



王毅指出，習近平主席提出的全球治理倡議正當其時，迅速得到150多個國家和國際組織支持響應，聯合國秘書長當場就表示，倡議的核心理念同聯合國堅守的信念高度契合。中方牽頭發起的“全球治理之友小組”，在聯合國紐約總部和日內瓦總部相繼成立，各國尤其是全球南方國家踴躍加入。



王毅強調，為什麼全球治理倡議能够一呼百應？我認為關鍵在於，倡議強調的主權平等、國際法治、多邊主義、以人為本、行動導向五大理念，契合國際社會的共同願望，反映了各國人民的共同心聲。



王毅認為，全球治理倡議發出的最清晰信號就是，聯合國的主導地位必須堅持、不容動搖；聯合國的核心作用應當加強、不能削弱。盡管聯合國并不完美，但沒有聯合國，這個世界只會更加糟糕。脫離聯合國另起爐灶、單搞一套，甚至拼凑各種小集團、小圈子，都不得人心，也不可持續。



王毅表示，全球治理倡議提出的最明確要求就是，聯合國需要與時俱進，通過改革完善治理體系，適應21世紀國際形勢的發展和世界力量對比發生的變化，尤其要增強全球南方國家的發言權和代表性，更多反映廣大發展中國家的正當訴求，目標是構建更加公正合理的全球治理體系。



王毅強調，中國是聯合國創始成員國，是聯合國事業的堅定維護者。作為最大的發展中國家，我們更意識到全球南方國家的殷切期待。中方參與建設的上海合作組織、金磚國家機制都把恪守聯合國憲章作為第一行動指南，都是在為改革完善全球治理探索積累有益經驗。中方呼籲更多國家參與和支持全球治理倡議，我們一起來重振聯合國，維護聯合國，壯大聯合國。



（後方支援助理記者：葉佳怡）