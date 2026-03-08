王毅：世界亂象叢生 祖國穩如泰山

中共中央政治局委員、外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月8日電（中評社報導組）十四屆全國人大四次會議外交主題記者會今日上午在北京舉行，中共中央政治局委員、外交部長王毅在談及保護海外中國公民和企業的合法權益時表示，踐行外交為民是新中國外交始終不渝的宗旨，建設海外平安中國體系是新時代外交人員堅持不懈的追求。



王毅指出，過去一年，我們共處置涉及海外中國公民和機構的重大突發事件100多起，辦理領事保護和協助案件7.9萬多起，接聽了12308領保熱綫超過60萬通，發布了海外安全提醒3000多條，解救在非洲遭到綁架劫持的同胞50多人，我們還同周邊國家聯合打擊網賭電詐，遣返勸返人員達數萬名。



王毅強調，過去一年，我們堅決維護海外中國企業的正當合法權益，推動東道國政府保護中方的人員和項目安全，同時也堅決反制針對中國企業的無理打壓，幫助企業提升防範風險和法律維權能力。我們的外交人員遍布世界各地，肩負著光榮使命，有的長期堅守在戰亂動蕩地區，有的每天面對疾病高發的威脅，有的甚至工作生活在集裝箱板房里或者高原嚴重缺氧的環境中，但大家都無怨無悔，恪盡職守。就在此刻，我們在伊朗和海灣國家的使領館，正在為確保中國公民的撤離和安全而努力工作。可以說，哪里有五星紅旗在飄揚，哪里就有中國外交人員在守望；哪里有中國同胞的期待和訴求，哪里就能感受到黨和政府的溫暖和牽掛。



王毅表示，我想告訴海外的同胞們，你面前的世界亂象叢生，你身後的祖國穩如泰山。我們將繼續堅持人民至上，進一步提升海外安全保障能力，架設起覆蓋全球的安全風險防範體系。謝謝。



（後方支援助理記者：王昭）

