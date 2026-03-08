王毅：“十五五”開局　外交三方面下功夫

中共中央政治局委員、外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月8日電（中評社報導組）十四屆全國人大四次會議外交主題記者會今日上午在北京舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅談及“十五五”規劃，在回答中外記者提問時表示，“十五五”規劃是中國發展的新藍圖，也是中國與世界合作共贏的新願景。今年是“十五五”開局之年，外交戰綫將積極統籌外交外事資源，為服務高質量發展、推進中國式現代化營造更加有利外部環境。我們重點在三個方面下功夫：



王毅指出，一是繼續當好高水平開放的推進器。我們將結合高層交往和重大外交議程，推動共建“一帶一路”高質量發展，擴大高標准自由貿易區網絡，維護產供鏈穩定暢通，為中國企業“走出去”爭取公平、開放、非歧視的營商環境。



二是繼續拓寬人員往來的快車道。我們已對50個國家實施了單方面免簽，同29個國家全面互免簽證，去年免簽入境的外籍人士比例高達73%。下一步我們將繼續優化人員往來政策，進一步釋放免簽紅利，完善各項配套服務，讓外國朋友來華旅游生活更加便捷舒適，也讓中國公民“走出去”也更加順暢安全。



三是繼續打造開放融通的新窗口。我們將創新升級“駐華使節地方行”活動，加快搭建“外交服務‘十五五’高質量發展信息平台”，助力地方對接國際資源、交流治理經驗、拓展對外合作，讓外交更好賦能地方發展。



（後方支援助理記者：葉佳怡）