王毅：元首外交是中國外交的定盤星

中共中央政治局委員、外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。（中评社 陈思远摄） 中評社北京3月8日電（中評社報導組）十四屆全國人大四次會議外交主題記者會今日上午在北京舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅在會上就2025年中國特色大國外交成果、2026年中國的元首外交新看點答記者問。王毅指出，元首外交是中國外交的定盤星。過去一年，面對風高浪急的國際局勢，習近平主席開展了波瀾壯闊的元首外交，塑造了一個個重要歷史時刻。



王毅談到，一年來，習近平主席與世界主要國家領導人舉行重要會晤，開展戰略溝通，開創了大國對話協調的新實踐；出訪東南亞、俄羅斯、中亞和韓國，鞏固了周邊睦鄰友好的新局面；主持上海合作組織天津峰會和中國—拉共體論壇，匯聚了全球南方大團結的新動能；出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年系列活動，發出了捍衛和平與正義的新強音。



一年來，國際社會通過元首外交更加瞭解了中國，走近了中國，也更加信任和期待中國。越來越多國家認識到，習近平主席親自擘畫指揮的中國外交，為動蕩世界提供了最寶貴的穩定性和確定性，成為全球亂局中不可替代的中流砥柱。尤其是習近平主席提出的系列重要倡議和理念，展現出卓越的戰略遠見和寬廣的天下情懷，為世界百年變局向何處去指明了正確方向。



王毅表示，今年，習近平主席將在國內接待各方來賓，主持亞太經合組織領導人非正式會議、第二屆中國—阿拉伯國家峰會等重大主場外交，還將開展數起重要的出訪，必將推動中國與世界的關係朝著更加積極的方向邁進，必將推動人類命運共同體建設開辟新的境界，必將推動中華民族為世界的和平與發展事業作出新的貢獻。



（後方支援記者：郭至君、助理記者：曹晶）