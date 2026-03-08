王毅談伊朗局勢：應立即停火止戰防外溢

中共中央政治局委員、外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月8日電（中評社報導組）十四屆全國人大四次會議外交主題記者會今日上午在北京舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅在會上就當前伊朗局勢回答記者提問。



王毅表示，這是各方都關切的問題，也是當前國際局勢的焦點。中方秉持客觀公正態度，已多次闡明原則立場，歸結為一句話就是停火止戰。中國古人雲：兵者，凶器也，不可不審用。面對陷入戰火的中東，這是一場本不應發生的戰爭，也是一場對各方都沒有好處的戰爭。中東的歷史反復告訴世人，武力不是解決問題的辦法，兵戎相見只會增添新的仇恨，醞釀新的危機。中方願再次呼籲：立即停止軍事行動，防止局勢輪番升級，避免戰火外溢蔓延。



王毅指出，中方認為，正確和妥善處理伊朗以及中東相關的問題，應該堅持幾個基本原則：



一是尊重國家主權。主權是現行國際秩序的基石。中方主張，伊朗以及海灣地區各國的主權、安全和領土完整都應得到尊重，不容侵犯。



二是不得濫用武力。拳頭硬不等於道理硬，世界不能退回叢林法則。動輒使用武力並不能證明自己的強大，民眾不能成為戰爭的無辜犧牲品。



三是堅持不干涉內政。中東人民是這一地區的真正主人，中東事務應該由地區各國自主決定。策劃顔色革命、搞政權更迭不得人心。

四是政治解決熱點問題。中方歷來主張以和為貴，各方應盡快回到談判桌前來，通過平等對話解決分歧，為實現共同安全作出努力。



五是大國要發揮建設性作用，善意運用實力。中國還有句古訓，仁義不施，而攻守之勢異也。大國理應守公道、行正道，多為中東和平發展貢獻正能量。

王毅表示，作為中東國家的真誠朋友和戰略夥伴，中方願同中東國家一起踐行全球安全倡議，還中東以秩序，還人民以安寧，還世界以和平。



