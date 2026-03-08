王毅：中國始終心系全球南方

中共中央政治局委員、外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月8日電（中評社報導組）十四屆全國人大四次會議外交主題記者會今日上午在北京舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅在會上就全球南方問題答記者問。



王毅指出，全球南方群體性崛起，是世界大變局的鮮明標誌。過去40年，全球南方經濟總量全球占比從24%上升至40%以上，成為推動世界多極化進程的關鍵動力。



當前，霸權主義、強權政治大行其道，嚴重衝擊現行國際秩序。全球南方應當加強溝通協調，共同維護自身正當權益，共同開拓自主發展空間。



王毅表示，全球南方是國際舞台上新興的、積極的、向善的力量，世界越是變亂交織，我們越要樹立信心，團結合作，共同舉起和平、發展、合作、共贏的旗幟，還要用好金磚國家、上海合作組織、“77國集團和中國”這些重要平台，為和平發聲，為發展加油。



多邊主義是南方國家的“護身法寶”。全球南方要推動國際社會踐行真正的多邊主義，維護好以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序。要堅持世界上的事由各國商量著辦、國際規則由各國共同制定。



全球南方的發展需要開放合作的國際環境。我們要倡導普惠包容的經濟全球化，推動構建開放型世界經濟，堅定維護多邊貿易體制，在開放中分享機遇、實現共贏。



王毅表示，中國始終心系全球南方、扎根全球南方，願同其他南方國家一道，在現代化道路上攜手同行，推動構建人類命運共同體。



（後方支援記者：郭至君、助理記者：曹晶）