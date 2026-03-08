王毅：中國擁有對世界的大國擔當

中共中央政治局委員、外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月8日電（中評社報導組）十四屆全國人大四次會議外交主題記者會今日上午在北京舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅答中外記者問。



會上，有記者提問：當前形勢下，全球矛盾衝突日益尖銳，競爭對抗愈演愈烈，中國外交為什麼要以構建人類命運共同體為目標？



王毅指出，當前人類正處在一個充滿挑戰的時代。回顧歷史，無論世界面臨怎樣的困境，總有不懈追求理想與光明的先驅。習近平主席提出構建人類命運共同體，展現了作為大國領袖的遠見卓識和寬廣胸懷，回答了人類向何處去這一時代之問，就是要告訴世界，人類的敵人不是彼此，而是戰亂、貧困、饑餓、不公。戰勝這些挑戰，不能靠單打獨鬥，不可能獨善其身，必須團結合作、同球共濟。孤立就會無助，團結才有力量。各國人民越來越體會到人類命運共同體理念的時代價值和真理力量，就如同一座燈塔，照亮著人類的前行之路。



人類命運共同體理念也體現了中國對世界的大國擔當和歷史使命。中國人向來有天下為公的格局，追求天下大同的境界。中華民族的偉大復興、14億人口的大國崛起，絕不會復制傳統大國爭霸擴張的老路，而是將堅定不移走和平發展道路，並且推動各國共同走和平發展之路，共同建設一個持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。



王毅表示，我們高興地看到，近年來，構建人類命運共同體理念日益深入人心，已獲得100多個國家和國際組織支持、近八成國際民意認同，40多個國家和地區組織加入到共建命運共同體行列。這再次說明“得道多助”，正義的事業一定會得到各國的支持，匯聚人民的力量。



人類的前途是光明的，但光明的前途不會自動到來。構建人類命運共同體既是一個美好願景，也是一個歷史過程，需要一代又一代人接續奮鬥、共同努力。中國將以堅定的信念、務實的行動，同各方攜手努力，不斷把人類命運共同體的願景變成現實。



（後方支援記者：郭至君、助理記者：曹晶）