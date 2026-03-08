星島：特朗普閃電戰攻伊　恐陷長久戰泥沼

美國航母（資料圖片） 中評社香港3月8日電／美國總統特朗普聯手以色列向伊朗發動閃電戰，擊殺其最高領袖哈梅內伊及多名軍政高層，圖令伊朗改朝換代，然而伊朗未有崩潰，且報復行動遍及中東多國，特朗普被逼稱將軍事行動延長至4至5星期。星島日報今天社論指出，戰事越長對特朗普越不利，因美國武器缺乏、盟友離心、國民不滿問題勢必升溫。為免陷入長久戰泥沼，特朗普未來幾天勢必猛打伊朗，逼其投降，伊朗能否頂住，將成戰爭勝負關鍵。



美國攻伊籌謀已久，個多星期前在準確情報下，突襲伊朗，成功“斬首”哈梅內伊及眾多軍政高官，特朗普如意算盤是伊朗陷入混亂，由溫和派或美國內鬼奪權，重演美軍強擄委內瑞拉總統馬杜羅、該國政府向美臣服模式，若出現民眾示威推翻現政權，更將大賺特賺。



然而，伊朗被斬首後，軍政架構快速回復穩定，並未出現崩潰或民眾起事，且能向美以及其中東盟友報復，令戰火蔓延。此因伊朗對斬首行動，早已制訂馬賽克戰略回應。 馬賽克戰略特點是去中心化，革命衛隊軍事單位早已分散全國隱藏，按分派任務獨立行事，不會因失去中央高層指揮而停頓；各作戰單位以廉價無人機及導彈，遍地開花地襲擊美軍及其中東基地，消耗美軍昂貴防空導彈，並以封鎖霍爾木茲海峽，和襲擊親美的沙特、阿聯酋等能源設備如煉油廠，和機場、數據中心等重要基建，加劇中東和美國經濟動盪，倒逼美國降低打擊或停戰。



社論指出，特朗普由開戰前揚言“兩三天內結束一切”，改口說對伊軍事行動可能持續4、5星期，甚或更長，越拖對特朗普將越不利。



其一，美國缺乏武器。特朗普以一貫誇張口吻稱，美國擁有近乎無限軍火供應，戰爭可永久進行，事實則是美伊激烈作戰，關鍵高端導彈和防空攔截器如愛國者、SM-6導彈，將在數周告急，部分甚至只能支持10天。防空導彈短缺亦令美國的中東盟友焦慮，卡塔爾及阿聯酋的防空飛彈已見底告急，美國卻無意補給，加上伊朗報復行動侵擾，令中東盟友益發不滿美以鹵莽開戰，讓其受害。



其二，西方盟友對美國不滿升溫。美以開戰之初戰果顯赫，西方國家相信特朗普可速勝，在不想得罪他下，英、法、德發聲明譴責伊朗，並表示要廢除伊朗無人機和導彈，加拿大總理卡尼亦有點遺憾地支持美國。戰事拖長，西方國家顧慮本國穆斯林的反美情緒，卡尼及法國總統馬克龍改口譴責美以攻伊，違反國際法。特朗普因閃電戰未果而心浮氣躁，拿不支持他的西方盟友西班牙及英國出氣，令西方與美矛盾加深。



其三，更重要的是美國選民的不支持，尤其特朗普基本盤的MAGA（“讓美國再次偉大”）陣營亦呈分裂。美國民調只得27%支持特朗普攻伊，顯示不止民主黨和中立選民反對開戰，連MAGA陣營亦有不少人反對，此因MAGA一向認為總統應“美國優先”，反對對外戰爭，特朗普亦因反戰贏得MAGA選票。若攻伊戰事拖長，MAGA反對聲音勢將高升。



此外，伊朗封鎖霍爾木茲海峽和攻擊中東煉油廠，令美國汽油上周上漲12%、汽油期貨急升逾25%、美國原油期貨更暴漲35.6%，勢將加劇通脹，重挫共和黨年底中期選舉選情。



社論認為，戰爭時間長短已成美伊勝負關鍵。特朗普現在不是要對伊朗打多久，而是盡速狂轟濫炸，逼伊朗跪低，又或策動內鬼顛覆其政權，因一旦深陷中東泥沼，特朗普輸不只是中東，還可能火燒連環船，失去在國內橫行無忌、在國外掠奪全球的本錢。