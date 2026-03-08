王毅談逆全球化：大國之大，在於利天下

中共中央政治局委員、外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月8日電（中評社報導組）十四屆全國人大四次會議外交主題記者會今日上午在北京舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅就中國如何應對逆全球化抬頭、抵制保護主義答中外記者問。



會上，有記者提問：就面對逆全球化抬頭，中國將如何抵制保護主義，同世界更好分享發展機遇，引領全球經濟持續穩定增長？



王毅表示，世界經濟遭遇逆風，全球化出現逆流。個別國家大搞關稅壁壘、脫鈎斷鏈，無異於抱薪救火，最終將反噬其身。正如習近平主席說過的，讓世界經濟的大海退回到孤立的小湖泊是不可能的，也是不符合歷史潮流的。搞保護主義如同把自己關進黑屋子，看似躲過了風吹雨打，實際上隔絕了陽光和空氣。



經濟全球化面臨的問題只能通過更可持續的發展和更公平有效的治理來解決。習近平主席為此提出要推進普惠包容的經濟全球化，目標是要不斷做大、更要分好經濟全球化的“蛋糕”，原則是不讓任何一個國家掉隊、不讓貧富鴻溝拉大，路徑是推動各國在開放發展中優勢互補、機遇共享，在利益融合中共同發展、相互成就。



王毅指出，中國不僅是這麼說的，也是這麼做的。過去5年，中國經濟年均增速5.4%，對全球經濟增長貢獻率保持在30%左右，超過西方七國集團的總和。展望未來，中國作為全球最大的潛在消費市場和最大的新興經濟體，經濟長期向好的支撐條件更加完善，持續增長的基本趨勢更加鞏固，將繼續做全球增長最穩定的動力源。



王毅表示，大國之大，在於利天下。中國將擴大高水平對外開放，不僅承擔起“世界工廠”的責任，還要發揮好“世界市場”的作用。中國將堅定支持貿易和投資自由化便利化，堅定維護全球產供鏈穩定暢通，堅定捍衛以世貿組織為核心的多邊貿易體制，堅定維護公平開放的國際經貿秩序，為世界經濟實現強勁、可持續增長作出新的中國貢獻。



