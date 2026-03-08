王毅答中評：祖國統一進程不可阻擋

中共中央政治局委員、外交部長王毅就台灣問題回答中評社記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月8日電（中評社報導組）十四屆全國人大四次會議今日上午10時在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，中共中央政治局委員、外交部長王毅就“中國外交政策和對外關系”相關問題回答中外記者提問。中評社記者在記者會上就台灣問題提問王毅外長，他表示，台灣地位早已被一系列國際法律文件牢牢鎖定，任何“台獨”圖謀都註定失敗，解決台灣問題，實現祖國完全統一的歷史進程不可阻擋。



中評社記者問到，近段時間以來賴清德當局反複聲稱台灣是“主權獨立的國家”，台灣問題不是中國內政。同時我們也看到，台灣問題和台海局勢不斷升溫，解放軍的台海軍演也越來越靠近台灣。請問外長，您如何評估在台海擦槍走火的風險？中方是否設定了兩岸統一的時間表和路綫圖？



王毅表示，台灣自古以來就是中國領土，過去、現在和將來都絕無可能成為什麼國家。台灣回歸中國是中國人民抗日戰爭勝利成果，也是二戰勝利果實。《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本投降書》、聯大第2758號決議等一系列國際法律文件都已將台灣地位牢牢鎖定。任何在國際上制造“兩個中國”“一中一台”的圖謀都注定失敗。



王毅告訴中評社記者，民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，是破壞台海和平穩定的禍根亂源。事實一再證明，國際社會反對“台獨”分裂的立場越鮮明，堅持一個中國原則的立場越堅定，台海的和平穩定就越有保障。



王毅強調，台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心，這一紅綫不容逾越或踩踏。我們絕不允許任何人、任何勢力把80多年前早已光複的台灣再次從中國分裂出去。國際社會已形成堅持一個中國的壓倒性共識。越來越多的國家和中國站在一起，不僅重申堅持一個中國原則、承認台灣是中國的領土，還明確反對一切“台獨”分裂行徑，支持中國的統一大業。這充分說明，反“獨”促統順應時代大勢，也符合國際期待。



王毅最後表示，解決台灣問題，實現祖國完全統一的歷史進程不可阻擋。順之者昌，逆之者亡。



（後方支援記者：郭至君、助理記者：葉佳怡）