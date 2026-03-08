2026全國兩會外長記者會全文

中共中央政治局委員、外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月8日電（中評社報導組）3月8日上午，十四屆全國人大四次會議在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會。中共中央政治局委員、外交部長王毅出席記者會，就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答在場中外記者提問。王毅在接受提問之前先表示，今天的世界，百年變局加速演進，變革動亂相互交織，戰爭衝突此起彼伏。今天的中國，強國建設快馬加鞭，民族復興勢不可擋，國際影響與日俱增。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，中國外交圍繞黨和國家中心任務，遵循習近平外交思想科學指引，堅定捍衛國家的主權、安全、發展利益，堅定維護國際法治和公平正義，堅定反對一切單邊行徑和強權霸淩，堅定恪守並履行應盡的國際義務，堅定站在歷史前進的正確一邊。作為世界上最重要的和平力量、穩定力量、正義力量，我們對人類的前途充滿信心，我們願同一切志同道合的國家一道，朝著構建人類命運共同體的崇高目標，不斷續寫和平、發展、合作、共贏的時代篇章。



以下是問答全文：



中央廣播電視總台央視記者：2025年對於中國特色大國外交來說是極不平凡的一年，我們注意到元首外交發揮著決定性作用，您能否介紹過去一年元首外交取得了哪些重要成果？同時我們注意到2026年開年以來，習近平主席以多種形式同多國領導人保持著密切溝通，今年，中國的元首外交還會有哪些新的看點？



王毅：元首外交是中國外交的定盤星。過去一年，面對風高浪急的國際局勢，習近平主席開展了波瀾壯闊的元首外交，塑造了一個個重要歷史時刻。



一年來，習近平主席與世界主要國家領導人舉行重要會晤，開展戰略溝通，開創了大國對話協調的新實踐；出訪東南亞、俄羅斯、中亞和韓國，鞏固了周邊睦鄰友好的新局面；主持上海合作組織天津峰會和中國——拉共體論壇，匯聚了全球南方大團結的新動能；出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年系列活動，發出了捍衛和平與正義的新強音。



一年來，國際社會通過元首外交更加瞭解了中國，走近了中國，也更加信任和期待中國。越來越多國家認識到，習近平主席親自擘畫指揮的中國外交，為動蕩世界提供了最寶貴的穩定性和確定性，成為全球亂局中不可替代的中流砥柱。尤其是習近平主席提出的系列重要倡議和理念，展現出卓越的戰略遠見和寬廣的天下情懷，為世界百年變局向何處去指明了正確方向。

