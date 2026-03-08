王毅問日本向何處去？莫要重蹈覆轍

中共中央政治局委員、外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月8日電（中評社報導組）十四屆全國人大四次會議外交主題記者會今日上午在北京舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅談及中日關系時表示，中日關系走向何方，取決於日方的選擇。



王毅指出，去年是中國人民抗日戰爭勝利80周年。在這個特殊年份，日本理應做的，是深刻反省過去走過的錯誤道路，包括侵略殖民台灣的劣跡，但日本的現職領導人竟然聲稱，台灣有事就構成日本的“存亡危機事態”，可以據此行使所謂集體自衛權。衆所周知，行使自衛權是以本國遭到武裝攻擊為前提。試問，台灣事務是中國的內政，日本有什麼資格插手？中國的台灣地區出了事日本有什麼權力行使自衛權？所謂集體自衛權是否意味要掏空規定放棄交戰權的和平憲法？聯想到當年日本軍國主義曾以“存亡危機事態”為借口對外發動侵略，不能不使中國和亞洲各國人民高度警惕和憂慮：日本要向何處去？



王毅強調，今年是又一個80周年，即東京審判開庭80周年。80年前，11國法官歷經兩年半庭審，以海量的鐵證昭示了日本軍國主義的累累罪行。東京審判，審的是人類良知，判的是歷史公正。80年後的今天，歷史又給了日本一次捫心自省的契機。以史為鑒，可知興替；前事不忘，後事之師。希望廣大的日本人民能够擦亮眼睛，不允許今天再有人自不量力，重蹈覆轍。已經發展壯大起來的中國和14億中國人民也絕不允許任何人再為殖民張目，為侵略翻案。



