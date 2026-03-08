王毅談中非關系：重點關注三方面新發展

中共中央政治局委員、外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月8日電（中評社報導組）十四屆全國人大四次會議外交主題記者會今日上午在北京舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅談及中非關系，在回答中外記者提問時表示，70年來，中非友誼歷經國際風雲考驗，展現出強大生機活力。中國外長堅持新年首訪必到非洲，這一做法堅守了36年，一以貫之，風雨無阻，已成為中國外交的一種精神、一份信念。



王毅說，今年初我到訪埃塞俄比亞時，人們回憶起周恩來總理當年訪非的動人場景。到了坦桑尼亞，中國援建坦贊鐵路的佳話仍在廣為流傳，很多年輕的中國工程技術人員為之付出寶貴生命，長眠在那塊土地上。可以說，中非友誼是一代又一代人，以心換心傳下來的，流血流汗幹出來的。



王毅指出，進入新時代，習近平主席高度重視中非關系，提出真實親誠理念和正確義利觀，引領對非合作達到新高度。今年頭兩個月，習近平主席就給非洲兄弟寫了3封函電。第一封是在“中非人文交流年”開幕式上的賀信，第二封是給津巴布韋解放鬥爭老戰士的複信，第三封則是連續第14年致非盟峰會的賀電。這些信函傳遞了中國最高領導人對中非友好薪火相傳的殷切期待，體現了中國對非洲發展振興的堅定支持。



王毅表示，今年的中非關系將迎來一系列新發展，建議大家重點關注三個方面。



一是中非命運共同體建設將邁出新步伐。我們將在2026年接待多位非洲國家領導人來訪，加強作為全天候夥伴的相互支持，書寫命運與共的新故事。



二是中方將於5月1日全面實施對非100%稅目產品零關稅。在中國高水平開放帶動下，我們將以關稅的“減法”，推動貿易的“加法”，實現民生的“乘法”，讓中國大市場為非洲提供更大的機遇。



三是“中非人文交流年”已拉開大幕，年內將舉辦近600場精彩紛呈的交流活動。中方願同非洲兄弟一道，深化文明互鑒，促進民心相通，讓中非友好代代相傳。



（後方支援助理記者：葉佳怡）