王毅：期待年內完成“南海行為准則”磋商

中共中央政治局委員、外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月8日電（中評社報導組）菲律賓已接任2026年東盟輪值主席國，中共中央政治局委員、外交部長王毅在今日上午舉行十四屆全國人大四次會議外交主題記者會上，就如何看待與東盟國家磋商達成實質性、有約束力的“南海行為准則”的前景時表示，南海是當前世界上貨運最繁忙、航行最安全、通行最自由的海域。過去一年，南海合作保持良好勢頭。中國同印度尼西亞深入探討海上共同開發，同馬來西亞舉行海上問題雙邊對話，同越南開展漁業可持續發展合作。前不久，中國海警還成功救助了10多名在南海遇險的菲律賓船員。這充分說明，和平、合作、友好才是南海的新叙事，興風作浪不得人心，無事生非已沒有了市場。



王毅指出，要實現南海長治久安，仍需要堅實的制度保障。在繼續有效落實《南海各方行為宣言》基礎上，“南海行為准則”的磋商已進入關鍵階段，各方都期待於今年內完成磋商。中方有信心、有決心同各方一道，排除幹擾、聚同化異，盡快達成共識，為各方管控分歧、增進互信、促進合作提供切實有效的“黃金准則”。



王毅強調，我們也希望菲律賓今年擔任東盟輪值主席國期間，能够意識到自身肩負的責任，不以一己之利為惑，展現應有的擔當，為促進地區和平穩定發揮積極正面作用。



（後方支援助理記者：葉佳怡）