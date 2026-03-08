古巴國家主席：所謂美洲之盾峰會是新殖民主義

中評社香港3月8日電／古巴國家主席迪亞斯-卡內爾7日表示，美國總統特朗普當天在佛羅里達州舉行的所謂“美洲之盾”峰會是“帶有新殖民主義性質”的會議。



新華社報導，迪亞斯-卡內爾在社交媒體上表示，美國舉行這場會議的目的，是讓一些地區國家政府接受美國軍事力量對國家內政的干涉。這破壞了《宣布拉美和加勒比為和平區的公告》以及拉美區域一體化的願景。



據媒體報導，特朗普在該會議上要求拉美國家對有組織犯罪採取強硬措施，表示美國可提供支持。特朗普還稱古巴“正處於生命的最後時刻”。