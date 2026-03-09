專論：美國戰爭循環的體制困境與認知盲點

伊朗抵命還擊，波斯灣再度成為前途難料的火藥桶。(資料圖) 中評社香港3月9日電（評論員 肖瑞）美以聯手打擊伊朗，伊朗抵命還擊，波斯灣再度成為前途難料的火藥桶。



回望近百年美國發起戰爭的歷史，從朝鮮半島的烽煙到越南叢林的泥濘，從阿富汗的荒漠到伊拉克的廢墟，華盛頓似乎難以跳脫一種詭譎的輪回：肆意動武、研判失據、善後失序。這場針對什葉派核心領導層的軍事冒險，絕非孤立的偶然，而是美國體制痼疾與認知範式塌陷的必然產物。



百年用兵的結構性潰敗



縱觀冷戰至今的軍事史，美國決策層在重大用兵決策上呈現出驚人的重復性失誤。



在冷戰初期，意識形態的狂熱往往掩蓋了戰略理性。1950年朝鮮戰爭，麥克阿瑟在仁川登陸後被戰術勝利衝昏頭腦，無視新中國的主權警告，在缺乏風險預案的情況下執意揮師鴨綠江，最終遭遇戰略挫敗。而1961年“豬灣事件”，肯尼迪政府輕信虛假情報，完全低估了卡斯特羅政權的民意基礎，導致雇傭軍全軍覆沒，淪為外交恥辱。



冷戰中後期，霸權邏輯與選舉政治開始主導動武節奏，美國深陷越戰泥潭17年。前國防部長麥克納馬拉事後坦承，決策層徹底誤判了越南的抵抗意志。1983年入侵格林納達與1989年入侵巴拿馬，雖有“軍事速勝”，卻因缺乏戰後治理規劃，導致地區長期動蕩。



進入後冷戰時代，美國往往披上“人道主義”外衣行破壞之實。2001年阿富汗戰爭與2003年伊拉克戰爭，美軍雖能迅速推翻政權，卻無力填補權力真空。2011年利比亞戰爭後，奧巴馬坦言未對戰後重建做規劃是其任期內最大錯誤。這種“只管打仗、不管善後”的模式，令戰火中的黎民生靈塗炭，備受煎熬。

