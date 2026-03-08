匈牙利總理：必須打破烏克蘭針對匈的石油封鎖

中評社北京3月8日電／近段時間以來，匈牙利與烏克蘭因“友誼”輸油管道中斷輸送發生爭端。匈牙利總理歐爾班7日表示，匈牙利願意在許多事情上與烏克蘭達成共識，但絕不會被迫妥協，匈牙利拒絕一切形式的勒索。



央視新聞報導，歐爾班表示，能源支出是匈牙利普通家庭的重要生活開支。天然氣領域，匈牙利已通過南部的“土耳其溪”管道，擺脫了烏克蘭問題帶來的能源風險；如今受“友誼”輸油管道供應中斷影響，匈牙利再度面臨來自烏克蘭的能源威脅。



歐爾班強硬表態稱，“我們將在這件事上擊敗他們”。他表示，並不期待烏克蘭方面道歉，僅要求對方重啟管道。歐爾班同時透露，他正在監控石油庫存與價格走勢，一旦價格超出可承受範圍，政府將立即出手干預。



關於烏克蘭加入歐盟，歐爾班表示，接納一個處於戰爭狀態的國家進入歐盟，等於把衝突帶入歐盟，還會導致“匈牙利的所有資金流向烏克蘭”。因此，無論如何不能讓烏克蘭加入歐盟。



“友誼”輸油管道是俄羅斯向中東歐輸送原油的大型管網系統，起點位於俄羅斯西南部，北線經白俄羅斯通往波蘭和德國，南線經烏克蘭通往捷克、斯洛伐克和匈牙利。自今年1月27日起，“友誼”輸油管道烏克蘭段中斷輸送，引發匈牙利、斯洛伐克兩國與烏克蘭之間日益升級的爭端。

