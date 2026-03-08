卓榮泰財產申報921萬元　傳包機看球賽遭疑

中評社台北3月8日電／“行政院”卓榮泰昨快閃來回東京看世界棒球經典賽，傳出是由華航專派包機執行任務，從松指部起飛。卓榮泰今日回應，此行自費且私人的活動，沒有其他任何目的。但媒體人樊啟明翻出卓榮泰最新財產申報僅900萬元，而兩趟包機費用恐破700萬元。台北市前議員童仲彥開酸，“貸款自費拚外交的感人故事要公開了”。



《中時新聞網》報導，樊啟明在臉書發文表示，根據國際航空包機市場（如 Air Charter Advisors、Paramount Business Jets 等機構）的公開資料，A321neo級別的客機全球平均租賃參考價約落在每小時18600至20000美元之間，即新台幣58萬5900元至63萬元；松山至羽田單趟飛行，以3小時保守估計，單趟純租機基準費用約為新台幣175萬7700元至189萬元，來回再乘以2（即351萬5400元至378萬元）。



他說，這些金額只是“飛行時數”的基本費率。實際的包機總費用，還必須加上“空機調度回程費用、羽田機場起降費與停機費、國際航線服務費及稅金”，實務上，整趟包機的總開銷極有可能會是單趟純租機成本的1.5倍至2倍以上。



樊啟明指出，但根據卓榮泰去年11月1日申報財產資料，存款僅921萬元，另有台北市內湖區2筆土地與3筆建物、1輛LEXUS汽車、股票價值7220元，另將台北市中山區4筆土地與7筆建物交付信託。



對此，童仲彥也在樊啟明貼文底下留言酸說：“貸款自費拚外交的感人故事要公開了！”國民黨前發言人楊智伃也留言譏諷：“自費的民主包機最划算！但也不排除卓榮泰傾家蕩產、負債拚外交+幫中華隊加油？”還有網友說，“卓院長散盡家財，只為飛往日本進行外交突破，真是個鬼...呃...好故事！”