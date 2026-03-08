鄭麗文：民進黨害台灣可能會隨時“斷氣”

中評社台北3月8日電／國民黨主席鄭麗文8日至屏東新春團拜，期間她提及民進黨的反核、“台獨”2個“神主牌”害慘台灣，尤其是去年硬把核三廠關起來，而今又說要重啟，根本在騙台灣人，現在伊朗在打戰、霍爾木兹海峽被封鎖，“行政院長”卓榮泰說台灣的天然氣儲存只能到3月，換言之，台灣可能會隨時“斷氣”。



中時新聞網報導，鄭麗文出席國民黨屏東縣黨部新春團拜，除向黨員拜晚年外，不忘再控民進黨的種種不是，她說，民進黨有2個“神主牌”，一個叫做反核，去年為非核家園把所有核電廠都關閉，但今年才到3月就出爾反爾說要重啟核三廠，根本就是在騙台灣人。



鄭麗文氣憤道，全世界都要核能，因為這是最穩定、安全、乾淨的電，而全世界也都在告訴民進黨，沒有電就沒有高科技、AI產業，也就沒有競爭力，但民進黨為了“神主牌”不惜破壞台灣的能源安全、不惜讓台灣的產業找不到電，民進黨讓外資不敢投資台灣，而今後悔了卻一句道歉都沒有，臉皮比誰都厚。



她續道，現在伊朗在打仗，導致全球能源運輸要道霍爾木兹海峽被封鎖了，而卓榮泰告訴大家，台灣天然氣的儲存只能到3月，“今天3月8號，快要斷氣了”，台灣因為反核未來就要愈來愈仰賴天然氣，也就是說，台灣的未來將愈來愈危險。



“連中東打戰台灣都會斷氣，民進黨是什麼政府？”鄭麗文再次怒道，民進黨早已失去民心，賴清德在“總統”大選只拿到4成選票，現在只剩下奧步，所以動用司法、用恐嚇的方式，非常沒有良心。



她提到另一個“神主牌”、也就是“台獨”，她說，從陳水扁到蔡英文再到賴清德，他們都保證說不會“台獨”，但為什麼他們不下架“台獨黨綱”，只要一下架兩岸關係就可以緩和、也不會戰爭，一個“台獨黨綱”可以替台灣省下好幾兆，民進黨到底還要繼續騙誰，台灣為了民進黨這2個神主牌付出了多少代價，一天到晚用這個製造台灣內部的對立，實在得不償失。



她向黨員喊話，事實證明，衹有國民黨的主張才經得起考驗，也衹有國民黨才是負責任的政黨，所以衹有將台灣交給國民黨才能夠安心，2026大選國民黨一定要贏，從台灣頭贏到台灣尾、從台灣尾贏到台灣頭，全部都要贏。