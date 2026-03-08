只顧棒球不顧民生　白營酸卓榮泰“六不員外”

中評社台北3月8日電／2026世界棒球經典賽開打，“行政院長”卓榮泰昨現身日本東京巨蛋觀看中華隊對上捷克，但此舉引發在野黨質疑“包機看球、公器私用”，民眾黨痛批，“國家大事”不好好處理的“三不院長”卓榮泰，更在院會一結束就包機直飛東京看球，從不副署、不公布、不執行“三不院長”，升級成“不能說、不能問、不能曝光”的“六不員外”。



民眾黨表示，“國防部”口口聲聲喊三項軍購發價書十萬火急，15日就要到期不簽不行，為“國家安全”，台灣民眾黨團上周五主動展現誠意，提案授權“行政院”可以先行與美國簽署發價書，結果因為民進黨的薪水小偷爽飛東京看棒球，22人“立委”缺席院會，民進黨“立院”黨團在協商時只能尷尬要求“延後處理”，這就是民進黨口中的守護台灣？



民眾黨指出，民進黨整天哭窮，3兆預算不夠，還要大筆一揮、黑箱編1.25兆軍購特別預算，最扯的是，民進黨整天抹黑在野黨擋預算、不顧民生，結果關鍵表決時刻，自家“立委”直接表演大衛魔術集體消失。



民眾黨表示，6日週五“立法院”會，民眾黨提案的“新興計劃先行動支案”已經可以表決三讀，讓TPASS、搶救少子女化、重點橋樑安全計劃 先行動支，結果民進黨51戰隊幾乎腰斬只剩下29人，一堆人假在台灣打卡、真爽遊東京，想擋也擋不住，這才讓本案終於三讀，不再讓民進黨卡住“國家”運作。



民眾黨說，“國家大事”不好好處理的“三不院長”卓榮泰，更在院會一結束就快樂自費包機直飛東京看球，民眾黨“立法院”黨團要請問院長，“請問卓院長您自費花了多少錢”，可以從“松山指揮部”包機？請問軍機場什麼時候開放“自費私人包機”？我們可以去哪裡申請？請問發言人加上一大群維安人員也全都是自費嗎？



民眾黨表示，眼看風暴擴大，一票民進黨官員“立委”忙著幫“卓三不”洗地，沈伯洋扯是“外交行程”，管碧玲說一定有見到日本要人，民進黨人想幫“卓三不”遮掩護航天經地義，但拜託要先對好說詞，卓榮泰說“自費私人行程”，但從松指部包機就不可能是“私人行程”；管碧玲說卓院長“一定有見日本政要，可是卓榮泰本人信誓旦旦說“日本行唯一安排就是看棒球”，怎麼兜都兜不攏。



民眾黨痛批，卓榮泰從不副署、不公布、不執行“三不院長”，升級成“不能說、不能問、不能曝光”的“六不員外”，請問廣大聰慧的人民，會買單嗎？