卓稱自費　藍委：私人行程憑什麼從松指部起飛

中評社台北3月8日電／“行政院”卓榮泰昨赴日觀看世界棒球經典賽中華隊對捷克大戰，但傳出此行是由華航專派包機執行任務，且從松指部起飛。卓榮泰今日回應，此行是自費且私人的活動，沒有其他任何目的，所以也沒有其他任何評論。不過，國民黨“立委”邱鎮軍質疑，為什麼私人行程可以從松指部起飛？



卓榮泰今出席中華電信“全台集氣最強應援在中華”公播活動，他受訪時表示，昨天是一個假日、休息日，此行是自費且私人的活動，唯一的安排就是一起為Team Taiwan加油，沒有其他任何目的。



據《中時新聞網》報導，邱鎮軍8日在臉書發文表示，當民眾還在為生活奔波、盯著超市漲價標籤猶豫，或為了省幾塊機票錢在半夜搶廉航特價時，卓榮泰親自示範了什麼叫做“格局”，這場說走就走的“東京快閃”，簡直是私人行程的天花板！



他痛批，行政團隊在“立法院”對著“國家”預算錙銖必較、大聲喊窮時，院長在東京巨蛋的應援卻顯得如此從容。這種“台上要百姓共體時艱，台下包機東京看球賽”的高級排場，確實刷新了全民對財政紀律的認知。他質疑，為什麼私人行程可以從松指部起飛？過程中是否動用了任何政府資源或維安人力？



另外，“私人行程”卻由軍事管制區起降，行政中立與公器私用之間的法律界線，也開始顯得有些模糊。



他續指，卓榮泰這趟行程其實處處都很精妙，飛機的調度很精妙，球賽的應援也很精妙，但最令人嘆為觀止的，還是名義的自由切換，綠委稱這是“54年來首位‘閣揆’訪日”的外交突破，但當外界開始追問包機費用與資源使用時，“行政院”又迅速表示，這只是“私人行程”，宣傳時是外交，監督時是私人，名義玩得像魔術。