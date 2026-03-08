美國50多個城市爆抗議活動籲停止對伊朗動武

中評社北京3月8日電／美國紐約、華盛頓、舊金山、洛杉磯、芝加哥等50多個城市的民眾7日舉行遊行集會，譴責美國對伊朗動武，呼籲特朗普政府停止對中東的軍事干涉。



新華社報導，當天，數百名民眾聚集在紐約市曼哈頓聯合廣場，高舉伊朗國旗，手持“停止對伊朗戰爭”“不要插手伊朗”等標語，高呼“當今世界最大的威脅是特朗普和美國”。



“這是一場非正義的戰爭。”紐約的抗議者馬婭對新華社記者說，“美國政府每天在這場戰爭上的開支高達10億美元，而我們自己卻面臨著可負擔性危機。這筆錢應該用於造福美國人民，用於改善醫療保健、兒童保育、公共交通等，唯獨不能用在戰爭上。”



紐約市民瑪吉·莫拉萊斯表示，這場戰爭對美國國家和人民毫無益處，反而會將美國置於更加危險的境地。“我們已經有太多這樣的例子、太多這樣的歷史，我們入侵其他國家，傷害別國人民，卻從未給美國帶來任何好處。我們至今都沒有從歷史中吸取教訓，這真是糟透了!”莫拉萊斯說。



針對美國國會參眾兩院日前未能通過一項限制總統特朗普戰爭權力的議案，紐約市布朗克斯區居民安德烈·伊斯頓認為美國政治體制已失靈。他在集會演講中說：“我們已經看到，美國現行政治體制無力阻止持續不斷的殺戮和流血衝突。”



當天下午，數百人聚集在洛杉磯市政廳前舉行反戰集會，高呼“轟炸伊朗是犯罪”“不要插手中東”等口號。多名集會者對記者表示，美國和以色列對伊朗發動的戰爭破壞了地區和平，給伊朗人民帶來深重災難。他們呼籲更多人發出和平呼聲，共同阻止這場不義之戰。



美國巴爾的摩、拉斯維加斯、匹茨堡等城市當天也爆發了反戰示威活動。民眾呼籲美國立即結束對伊朗軍事打擊，讓中東免於戰火蹂躪。



自美國和以色列2月28日對伊朗發動軍事打擊以來，美國民眾持續在華盛頓、紐約和洛杉磯等多個城市舉行抗議活動。