中評觀察：從外長答問“地圖”看中國擔當

十四屆全國人大四次會議新聞中心3月8日舉行記者會，邀請中共中央政治局委員、外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月9日電（記者 盧哲）十四屆全國人大四次會議新聞中心3月8日舉行記者會，邀請中共中央政治局委員、外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。在這場記者會上，王毅外長回答了中外媒體21個提問，其中涉及中國諸多方面的雙邊、多邊外交關係和對外政策，闡明中方立場。中評社記者觀察，如果把中外記者的提問落點定位，焦點連接即能拼出一張世界地圖。而外長的表態，正體現出中國的對世界的大國擔當。



展開這張世界地圖，從北到南閱讀。



王毅說，面對變亂交織的國際局勢，中俄關係始終“風雨不動安如山”。為什麼能達到這樣一個境界？主要還是在於，中俄戰略協作夥伴關係從一開始就建立在平等、尊重、互利的基礎之上，反映了新型國際關係的內涵，也代表著新型大國關係的方向。



中美關係牽動各方、影響全球。王毅說，兩國不打交道只會導致誤解誤判，走向衝突對抗更將殃及世界。中美都是大國，都改變不了彼此，但是我們可以改變相處方式。那就是秉持相互尊重的態度，守住和平共處的底線，爭取合作共贏的前景，這才符合兩國人民的利益，也符合國際社會的期待。



王毅說，我相信，只要雙方以誠相待，以信相交，我們就能不斷拉長合作的清單，持續縮短問題的清單，就能在兩國元首戰略引領下，取得讓兩國人民都滿意的成果，達成國際社會都歡迎的共識，讓2026年成為中美關係走向健康、穩定、可持續發展的一個標誌性年份。



中方如何看待周邊形勢？王毅說，我們始終把周邊置於外交全局的首要位置。誠然，地區國家政局常有變動，各國之間還有一些複雜敏感的歷史遺留問題，但睦鄰友好的基本面沒有變，合作共贏的大方向也沒有變。周邊和平穩定得以維護的一個關鍵因素，是中國一以貫之地堅持睦鄰安鄰富鄰政策，踐行親誠惠容、命運與共理念，倡導開放的區域主義、真正的多邊主義。事實證明，中國始終是地區安全的穩定錨、發展繁榮的發動機、亞洲共同價值的踐行者。我們很欣慰能發揮這樣的作用，今後也願為此作出更大的努力。