中評關注：外長記者會 台灣問題衝熱搜

記者會現場座無虛席（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月9日電（記者 林艷）3月8日上午，一年一度備受矚目的外長記者會在梅地亞新聞中心舉行。台灣問題成為媒體記者關注的焦點議題，中共中央政治局委員、外交部長王毅在回答中外媒體記者提出的21個問題中有2個涉及台灣問題。其中，王毅在回答中評社記者提問時表示，台灣自古以來就是中國領土，過去、現在和將來都絕無可能成為什麼國家。王毅相關回應快速衝上熱搜第一，成為當天最受關注的熱點。



中評社記者問道，近段時間，賴清德當局反復聲稱台灣是“主權獨立的國家”，台灣問題不是中國內政。台灣問題和台海局勢不斷升溫，解放軍的台海軍演也越來越靠近台灣。如何評估在台海擦槍走火的風險？中方是否設定了兩岸統一的時間表和路線圖？



對此，王毅表示，台灣自古以來就是中國領土，過去、現在和將來都絕無可能成為什麼國家。台灣回歸中國是中國人民抗日戰爭勝利成果，也是二戰勝利果實。《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本投降書》、聯大第2758號決議等一系列國際法律文件都已將台灣地位牢牢鎖定。任何在國際上製造“兩個中國”“一中一台”的圖謀都注定失敗。



王毅指出，民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，是破壞台海和平穩定的禍根亂源。事實一再證明，國際社會反對“台獨”分裂的立場越鮮明，堅持一個中國原則的立場越堅定，台海的和平穩定就越有保障。



王毅強調，台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心，這一紅線不容逾越或踩踏。我們絕不允許任何人、任何勢力把80多年前早已光復的台灣再次從中國分裂出去。國際社會已形成堅持一個中國的壓倒性共識。



王毅表示，解決台灣問題，實現祖國完全統一的歷史進程不可阻擋。順之者昌，逆之者亡。



在回應日本記者提出有關高市早苗涉台言論及中日關係發展時，王毅則用了四連問予以回應。他表示，中日關係走向何方，取決於日方的選擇。



王毅指出，去年是中國人民抗日戰爭勝利80周年。在這個特殊年份，日本理應做的，是深刻反省過去走過的錯誤道路，包括侵略殖民台灣的劣跡，但日本的現職領導人竟然聲稱，台灣有事就構成日本的“存亡危機事態”，可以據此行使所謂集體自衛權。眾所周知，行使自衛權是以本國遭到武裝攻擊為前提。試問，台灣事務是中國的內政，日本有什麼資格插手？中國的台灣地區出了事日本有什麼權力行使自衛權？所謂集體自衛權是否意味要掏空規定放棄交戰權的和平憲法？聯想到當年日本軍國主義曾以“存亡危機事態”為借口對外發動侵略，不能不使中國和亞洲各國人民高度警惕和憂慮：日本要向何處去？



（後方支援助理記者：王昭）

