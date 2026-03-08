巾幗建功顯擔當　她們是守護生命的月亮天使

（圖片來源：央視新聞客戶端） （圖片來源：央視新聞客戶端） （圖片來源：央視新聞客戶端） （圖片來源：央視新聞客戶端） 中評社香港3月8日電／三八節前夕，解放軍總醫院第一醫學中心麻醉科被授予“全國三八紅旗集體”稱號。



這支以女性為中堅的醫療護理團隊常年堅守臨床救治與衛勤保障一線，用精湛醫術、責任擔當與溫柔堅守，書寫著巾幗建功的動人篇章。



清晨時分，天剛微亮，解放軍總醫院第一醫學中心麻醉科的辦公墻上，早已貼滿了當日的手術排單。這裡承擔著全院大部分臨床科室的手術麻醉保障工作，日均開展手術超250餘例，手術室外麻醉300餘例。



解放軍總醫院第一醫學中心麻醉科 劉艶紅：我們科室的女同志，是臨床診療的中堅力量。從麻醉方案的精準研判的制定，到術中突發情況的應急處置，全程緊盯患者的每一項生命體征，時刻保持高度集中，隨時準備快速響應。確保每一例患者安安穩穩睡著，平平安安醒來。



麻醉工作，是守護手術患者生命的第一道防線。術中患者生命體征瞬息萬變，每一秒都關乎生死，這對醫護人員的專業能力和應急處置水平提出了極高要求。因工作特性，科室醫護人員幾乎沒有固定下班時間，深夜的手術區、寂靜的走廊裡，總能看到她們忙碌的身影，由於看不到白天的太陽，她們也因此被大家親切地稱為守護生命的“月亮天使”。



解放軍總醫院第一醫學中心麻醉科 趙晶：我們的女護理人員，既有女性天生的細致與耐心，更有軍人的堅韌與擔當。正是團隊間的高度默契與並肩作戰，讓整個麻醉手術護理工作高效有序推進，為手術順利開展築牢了堅實的護理根基。



薪火相傳守初心，巾幗建功新時代。多年來，一代又一代麻醉科女性醫務工作者堅守崗位、默默奉獻，在平凡的崗位上書寫著不平凡的業績。在她們的共同努力下，多項尖端技術成功落地、實現突破，既為患者提供了高質量的醫療保障，也為學科發展、人才培養奠定了堅實基礎。她們用實際行動詮釋了“全國三八紅旗集體”的深刻內涵，成為強軍興軍、護佑人民健康征程上最美的巾幗風景。



