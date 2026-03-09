社評：外長記者會向世界傳遞中國三信號

中共中央政治局委員、外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社香港3月9日電／在一年一度的全國兩會上，外長記者會總是格外受到矚目，特別是在當前世界變亂交織，戰火不停的嚴峻局勢下，中國作為負責任以及積極主動參與全球治理的東方大國，對當前國際格局的判斷和回應更顯重要。今年外長記者會上，王毅就元首外交、中俄關係、中美關係、伊朗局勢、台灣問題、中歐關係、中日關係、全球治理倡議等中外媒體關心的21個問題進行了回答，產出不少擲地有聲的“金句”，我們認為，這場記者會釋放了三大信號，並再度告訴全球各國，中國是世界上最重要的和平力量、穩定力量、正義力量，世界各國應有信心、集力量，與中國一道追求和平、發展、合作、共贏，最終實現人類命運共同體的美好願景。



首先，外長記者會體現中國外交的穩定性。



我們注意到，王毅外長在回答中多次提及“穩”這個字。談及周邊外交，王毅說：中國始終是地區安全的穩定錨；談到中俄關係時，他說，面對變亂交織的國際局勢，中俄關係始終“風雨不動安如山”；談到中國公民在海外的安全利益時，他告訴同胞們，“你面前的世界亂象叢生，你身後的祖國穩如泰山。”這些回應，是中國“亂雲飛渡仍從容”的豁達心態的真實寫照。



當今國際局勢變亂交織，逆全球化思潮抬頭，單邊主義、保護主義明顯上升，局部戰爭和衝突頻發。大國強權霸凌，肆意圍堵打壓新興力量的現實挑戰也不可忽視，在不確定性逐年增大的世界格局中，中國外交的“穩定性”仿佛一股清流注入戰火交織的當下，為躁動的全球“安撫情緒”，以中國智慧提供可以解決實際問題的方案。



第二，外長記者會彰顯中國是國際秩序的守護者。



2026年開年僅第三個月，世界就被迫不斷面對蔓延的戰火和撕裂的國際秩序，國家元首被公然抓捕甚至“獵殺”讓人們疑惑現今大家到底生存在怎樣一個可怖的世界。而外長記者會上王毅的表態，則再度重申了中國反對霸權、反對單邊主義，強調多極共存的堅定立場，可謂給茫然四顧心戚戚的芸芸眾生送來中國的“定海神針”。

