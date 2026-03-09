中評現場：全國政協委員大會發言　共繪藍圖

全國政協十四屆四次會議8日下午在人民大會堂舉行第三次全體會議（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月9日電（記者 陳思遠）全國政協十四屆四次會議8日下午在人民大會堂舉行第三次全體會議。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席會議。14位政協委員作大會發言。



中共中央政治局委員、中央宣傳部部長李書磊，國務委員諶貽琴，以及中共中央、國務院有關部門負責同志應邀到會聽取發言。



廉毅敏委員發言建議，以“千萬工程”牽引城鄉融合發展，推進以縣城為重要載體的新型城鎮化，以“興村”激發內生發展動能，以“融合”促進城鄉一體發展，梯次布局、精準落子，推動全體人民共同富裕邁出堅實步伐。



陳星鶯委員代表民革中央發言說，“台獨”勢力是不折不扣的“和平破壞者”、“危機製造者”、“戰爭煽動者”，必須引起兩岸同胞高度警惕。台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉系於民族復興。要共同維護兩岸關係和平發展大局，推動兩岸融合發展，共享民族復興的偉大榮光。



楊明傑委員發言說，建設一個什麼樣的世界、如何建設這個世界，是關乎人類前途命運的重大問題。要積極落實四大全球倡議，推動構建人類命運共同體，堅定維護聯合國的地位和權威，大力加強涉外法治建設，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。



張恩迪委員代表致公黨中央發言建議，以制度型開放為牽引，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，為各類經營主體提供透明、穩定、可預期的制度環境，進一步激發高質量發展新動能，以開放促改革促發展。

