陳星鶯委員：台灣前途在於國家統一

全國政協常委、民革中央副主席、民革江蘇省委會主委陳星鶯代表民革中央發言（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月9日電（記者 陳思遠）全國政協十四屆四次會議8日下午在人民大會堂舉行第三次全體會議。全國政協常委、民革中央副主席、民革江蘇省委會主委陳星鶯代表民革中央發言時表示，“台獨”必是絕路，統一方為正道。她呼籲，在充分考慮台灣現實情況的基礎上，通過廣泛民主協商，形成“兩制”台灣方案，統一後的台灣將長治久安、持久繁榮。



陳星鶯表示，當前，兩岸關係日趨嚴峻複雜。民進黨當局罔顧島內民意，歪曲抹黑“九二共識”，持續謀“獨”挑釁，其曲解歷史、污蔑大陸、混淆視聽與“倚外謀獨”、“以武拒統”、挾民為盾的險惡用心昭然若揭。“台獨”勢力是不折不扣的“兩岸和平破壞者”“台海危機製造者”“戰爭煽動者”，必須引起兩岸同胞高度警惕。



她認為，民進黨只顧政治惡鬥和操弄對立，限制兩岸經貿往來和人員交流，企圖借此掩蓋施政不力，轉移矛盾焦點。島內政壇不安寧、經濟不景氣、民生不安穩、產業不充實，“缺水、缺電、缺地、缺工、缺才、缺蛋”窘境難解。所謂“保台”是假，“保綠”才是真！



她指出，民進黨甘當反華勢力“馬前卒”，拿百姓血汗錢交保護費、納投名狀，斥巨資購買美國淘汰軍備，拱手出賣優勢產業，開放“萊豬”、進口“核食”惡行罄竹難書。賣台求榮，其心可誅！



陳星鶯還強調，“以武拒統”終將失敗，“抗中”必然“害台”。民進黨大肆渲染“大陸威脅”，販賣戰爭恐懼，意圖把台灣民眾綁上“台獨”戰車，裹挾年輕人當“炮灰”。民進黨一意孤行，只會將台灣推向險境，給台灣同胞帶來深重禍害。甘當棋子，早晚淪為“棄子”！



她表示，歷史殷鑒歷歷在目，數典忘祖者、背叛民族者、分裂國家者絕沒有好下場。台灣民意正發生著反“台獨”、要和平、盼統一的積極變化。更多台灣民眾認識到，“台獨”是歷史逆流，是絕路！統一是歷史大勢，是正道！

