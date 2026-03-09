施榮懷委員：香港應牢牢把握“十五五”機遇

施榮懷委員作題為《深入推動香港更好融入和服務國家發展大局》的發言（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月9日電（記者 陳思遠）全國政協常委，香港恒通資源集團有限公司執行董事施榮懷在全國政協十四屆四次會議第三次全體會議進行大會發言。他指出，香港應牢牢把握“十五五”機遇，深度融入和服務國家發展大局，築牢香港與國家共興的基石。他形容，此舉既是踐行“愛國者治港”的必然要求，更是推動香港高質量發展、保持長期繁榮穩定的必由之路。



施榮懷回顧，“十四五”時期，在中共中央堅強領導和大力支持下，香港實現歷史性跨越，“一國兩制”制度優勢充分彰顯。他認為，“十五五”時期是國家向基本實現社會主義現代化奮鬥目標進軍的關鍵五年，更是香港破局突圍、轉型升級的戰略窗口期。



他表示，香港的獨特優勢與國家發展需求高度契合，正迎來難得的歷史機遇：一是服務國家科技自立自強，基礎研究“深厚土壤”與內地產業轉化“廣闊天地”互補協同；二是助力構建新發展格局，作為連接內地與世界的“超級橋梁”，樞紐作用愈發凸顯；三是對接內地企業“出海”新趨勢，企業從“產品出海”轉向“體系出海”，對專業服務的剛需為香港提供更加廣闊的舞台；四是推動區域協同發展，粵港澳大灣區建設為香港拓展空間、增添動能帶來新機遇。



為此，施榮懷提四點建議。第一，錨定科技戰略，打造全球頂尖創新生態。以北部都會區、港深創科園為核心，對接大灣區國際科創中心建設，推動港澳高校與內地研究機構及龍頭企業共建聯合實驗室。聚焦人工智能、生物醫藥等前沿領域，構建全鏈條創新體系，爭取國家支持設立更多國家級科研平台。完善科創投融資機制，打破跨境流動壁壘，促進科研設備共享、數據互通、人才便利執業，打造創新資源集聚“強磁場”。



第二，緊扣開放部署，升級出海服務樞紐功能。強化國際金融中心功能，發展離岸人民幣、綠色金融等，為內地企業出海提供跨境融資、匯率避險等一體化“金融後盾”。依托普通法優勢，建立“一帶一路”法律服務聯盟，提供全周期支持，為“走出去”的內地企業防範海外各類風險築牢“安全屏障”。優化通關體系，推廣“無感通關”，加強與大灣區港口群、機場群聯動，深化與共建“一帶一路”國家合作，助力內地企業出海拓展全球市場。

