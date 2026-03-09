何潤生：澳門應為國引智　服務國家發展大局

何潤生委員作題為《發揮背靠祖國聯通世界優勢 打造國際高端人才集聚高地》的發言（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月9日電（記者 陳思遠）8日下午，全國政協常委，澳門特區立法會副主席何潤生在全國政協十四屆四次會議第三次全體會議發言中指出，澳門背靠祖國、聯通世界，在打造國際高端人才集聚高地方面具有得天獨厚的優勢，澳門應在為國引智、為國儲才方面積極作為，更好融入和服務國家發展大局。



何潤生表示，澳門擁有“一國兩制”最大制度優勢，社會和諧穩定，發展前景廣闊。澳門面積雖小，但擁有10所高校、4個全國重點實驗室，具備一定的人才培養和科技創新基礎。此外，澳門作為國際自由港、獨立關稅區，國際交往便利、中西文化交融。



基於這些優勢，何潤生提出幾點建議。



第一，持續提升人才培養質量。人才培養靠教育。一是加快推進澳門高校到橫琴延伸辦學及開展教學實驗，創新辦學管理制度。二是支持澳門高校圍繞科技創新、澳門產業發展和國家戰略需求實現差異化發展、特色發展，優化學科結構，進一步加強基礎學科、新興學科、交叉學科建設。三是支持澳門高校與國內外高水平大學開展聯合培養、科研交流等合作。



第二，打造特色引才聚才平台。栽下梧桐樹，才能引來金鳳凰。一是發揮4個在澳全國重點實驗室的龍頭牽引作用，通過組建實驗室聯盟、聯合實驗室等平台，積極參與國家重大科技攻關。完善科研經費跨境撥付制度，推動創新要素跨境流動。以澳琴國際教育（大學）城建設為契機，搭建更多科創平台。二是支持澳門加快建設科技研發產業園、高校區域技術轉移轉化中心（粵港澳大灣區中心·澳門）等重大項目，促進優勢領域科研成果轉化。三是為澳門開展國際科技交流合作提供指導。

