台灣團開放　代表答中評談增進兩岸民族認同

全國人大代表、遼寧省台聯會長周琪（中評社 海涵攝） 中評社北京3月9日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議台灣代表團8日上午在北京人民大會堂台灣廳舉行開放團組會議，全國人大代表、遼寧省台聯會長周琪在媒體問答環節回答中評社記者提問時指出，國家統一是民族復興的歷史必然。我們追求的統一，不僅僅是形式上的統一，更是兩岸同胞的心靈契合。



中評社記者提問說，“我們關注到這些年來，您一直堅持弘揚台灣同胞愛國主義傳統，倡導通過挖掘共同歷史記憶，促進兩岸心靈契合。面對島內“去中國化”的影響，您覺得應該如何進一步增進兩岸同胞的民族認同？”



周琪指出，面對島內近年來的“去中國化”逆流，我們應該以更堅定的意志、更務實的舉措，持續深化兩岸融合交流，促進兩岸同胞的心靈契合，鑄牢中華民族共同體意識。



周琪認為，台灣同胞的民族認同，根植於兩岸共同的歷史和文化，深繫於親情與血脈，這是任何政治操弄都無法割斷的。他提出，可以從三方面入手進一步增進兩岸同胞民族認同。



首先，要捍衛歷史真相，反擊“台獨”史觀。周琪說，歷史是民族的根脈，不容許篡改和扭曲。我們要系統梳理並廣泛宣傳台灣同胞愛國愛鄉的光輝歷史，特別是台灣光復這一凝聚著全體中華兒女共同記憶的光輝一頁。去年，我們通過設立台灣光復紀念日的方式，以法律的形式堅守了歷史正道，這是對“台獨”勢力篡改歷史、推行“去中國化”最有力的回擊。周琪也希望兩岸學者、有識之士能夠深化合作，共同研究抗戰史、台灣史，用扎實的學術成果反擊和擊破“台獨”史觀的謊言，還原歷史真相。

