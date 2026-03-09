顔珂：讓台胞共享更多利益　獲得更實福祉

全國人大代表、全國人大常委會委員顔珂（中評社 海涵攝） 中評社北京3月9日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議台灣代表團8日上午在北京人民大會堂台灣廳舉行開放團組會議，全國人大代表、全國人大常委會委員顔珂受訪時回顧了“十四五”收官之年兩岸交流合作的豐碩成果，並圍繞“十五五”開局之年兩岸關係發展提出建議與展望。



顔珂指出，2025年是“十四五”規劃圓滿收官之年，祖國大陸綜合國力大幅提升，人民的獲得感、幸福感、安全感持續增強。面對民進黨當局一手造成的兩岸關係緊張局勢和嚴峻複雜的風險挑戰，兩岸交流合作衝破重重障礙，取得了新的進展。



她表示，2025年，祖國大陸加大力度為台胞往來兩岸提供更多便利條件，增進台胞利益福祉的政策措施接續出台，兩岸交流日益興盛，掀起一波波熱潮。數據顯示，2025年兩岸人員往來突破500萬人次，再創近6年新高。她兼任職務的全國台聯全年組織了300多場交流活動，接待了7000多名來自島內的台胞鄉親。越來越多的台胞親眼目睹、親身感受到祖國大陸日新月異的發展進步，深受觸動。



顔珂強調，2025年也是兩岸同胞銘記歷史、共享榮光的一年。這一年恰逢中國人民抗日戰爭勝利80周年、台灣光復80周年，祖國大陸以國家名義設立台灣光復紀念日，兩岸同胞共同隆重紀念，傳承偉大的抗戰精神。



“這些事實都表明，兩岸一家親，親人之間的往來是誰也阻隔不了的；同根同源、血濃於水的連接是誰也割裂不斷的。”顔珂說，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞共同的心願。兩岸同胞榮辱與共、利益與共、命運與共、責任與共，台胞是祖國大陸發展進步的參與者、見證者、貢獻者和受益者。

