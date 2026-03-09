林青分享台青金點子　願更多人聽到台胞心聲

全國人大代表、青島市台聯會長（中評社 海涵攝） 中評社北京3月9日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議台灣代表團3月8日上午在北京人民大會堂台灣廳舉行開放團組會議，全國人大代表、青島市台聯會長林青分享了兩個台灣青年提出的促進兩岸交流的“金點子”。



第一個“金點子”，是來自體育領域的“團圓夢”——讓台灣體育健兒重返全運會。林青說，這一倡議由北京大學任教的台灣體育教師提出。這位教師坦言，去年看到香港、澳門體育健兒組團參加第十五屆全運會時，內心滿是羨慕與期盼。



“歷史上，台灣省代表團曾經參加過第三屆、第四屆全運會，後來中斷了，非常可惜。”林青介紹，這位台灣青年建議，組織台灣省代表團參加2029年的十六屆全運會，與其他各省的優秀運動員同場競技、切磋過招。



第二個“金點子”，被林青代表形象地稱作“寫給2027年春節的情書”。提出這一設想的是長期深耕影視文化領域的台灣制片人，他倡議在2027年兩岸開放民間探親40周年這一重要歷史節點，打造首場海峽兩岸春節聯歡晚會。



針對晚會籌備可能面臨的島內標簽化風險、內容淺表化、傳播渠道單一等挑戰，這位制片人進一步提出四項核心對策：一是以情破冰，二是深度聯結，三是全域傳播，四是故事化表達與視覺化呈現。