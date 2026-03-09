台灣代表團開放　回應兩岸熱點問題

十四屆全國人大四次會議台灣代表團3月8日上午在北京人民大會堂台灣廳舉行開放團組會議（中評社 海涵攝） 中評社北京3月9日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議台灣代表團3月8日上午在北京人民大會堂台灣廳舉行開放團組會議。會議期間，顔珂、陳雲英、曾力群、林青、李興魁、周琪等6位台灣省全國人大代表圍繞十五五時期台胞發展、兩岸文化歷史認同、兩岸職業教育融合等議題，回答境內外記者提問。



完善政策、暢通渠道 為台胞營造更好發展環境



全國人大代表顔珂表示，要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞共同心願。今年是“十五五”開局之年，也是承前啟後、接續奮進的一年。黨和國家明確了未來5年發展的藍圖，也為兩岸關係發展指明了方向。近年來，越來越多的台胞認識到祖國大陸以中長期規劃指導經濟社會發展的制度優勢，主動學習規劃、對接規劃的意願愈發強烈。



顔珂介紹，台灣團代表建議國家有關部門面向台胞台企進一步做好規劃的宣傳介紹，完善政策、暢通渠道，營造更加公平、開放、便利的發展環境。同時，希望有關部門組織、引導、幫助台胞台企聚焦國家經濟發展關鍵領域和重點環節，積極參與項目規劃實施；鼓勵支持台灣優勢產業、核心企業、高端人才在大陸集聚發展，深入探討兩岸產業鏈、供應鏈、創新鏈、價值鏈協同的經濟合作新路徑；進一步激發台企發展動能和創新活力，幫助台企深入融入現代化產業體系和新發展格局。



把握“十五五”機遇 台青創業可聚焦四大賽道



全國人大代表陳雲英結合台灣青年在大陸就業創業熱點給出務實建議。她強調，“十五五”規劃為兩岸青年提供廣闊發展空間，台青來大陸發展首先要學懂吃透國家規劃，找准城市、融入團隊、勇於展現能力。

