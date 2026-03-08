美以打擊伊朗油庫　油價牽動歐美“神經”

中評社北京3月8日電／以色列軍方7日對伊朗首都德黑蘭的多處燃油存儲設施發動襲擊。據美聯社和以色列國家新聞網報導，從已知信息來看，這是美國和以色列2月28日對伊朗發動軍事打擊以來，首次把伊朗民用能源設施當作打擊目標。



新華社報導，受戰火波及，中東產油國能源設施運行受到影響，全球能源市場大幅波動。油氣價格上漲也牽動著美國民眾“神經”，可能成為影響今年美國國會中期選舉的重要因素，歐洲則可能因此面臨又一場能源危機。



伊朗油庫成目標



美國總統特朗普7日在社交媒體上發文說，伊朗會在當天“遭到極其猛烈的打擊”，“一些原本未被考慮為打擊目標的地區和人群，現在有可能面臨徹底的摧毀和死亡”。



據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊當天晚些時候確認，德黑蘭南部一座煉油廠遭轟炸。以色列國家新聞網報導，以色列國防軍在7日晚打擊了伊朗30個儲油罐；伊朗石油部消息人士說，以色列戰機當晚襲擊了德黑蘭附近卡拉季地區等三處地點的油庫。視頻顯示，伊朗的能源設施被擊中後火光衝天，照亮夜空。



伊朗伊斯蘭革命衛隊說，作為反擊，伊朗向位於以色列海法的石油設施發射了導彈。



戰火波及伊朗周邊國家的能源設施運行和出口供應。因為霍爾木茲海峽的航運受阻，沙特、阿聯酋、卡塔爾、伊拉克、科威特等海灣國家的大量石油出口暫停，庫存積壓增多，油田被迫減產。伊朗對美以的反擊也導致地區一些煉油廠和出口終端受損並關閉。

