世貿組織高度讚賞中國推動南南合作政策舉措

中評社香港3月8日電／世界貿易組織總幹事伊維拉6日表示，南南貿易正在成為推動全球貿易增長的重要動力，世貿組織高度讚賞中國推動南南合作的政策舉措。



世貿組織當天在瑞士日內瓦舉辦第八屆“中國項目最不發達國家與發展南南對話會”。伊維拉和中國、南非、印度等成員大使以及約60名來自最不發達成員的大使、代表與會。與會代表高度讚賞中國在世貿組織框架下支持南南合作、幫助最不發達國家融入全球價值鏈的務實舉措。



伊維拉指出，在貿易動蕩背景下，南南貿易正在成為推動全球貿易增長的重要動力，超過50%的發展中國家出口流向其他發展中國家，南南貿易比重從1995年的約10%上升至目前約25%。



伊維拉說，2024年中非雙向貿易額已超過2900億美元，中國對非投資達到約420億美元。在共建“一帶一路”倡議下，中國投資從基礎設施逐步拓展至醫藥、食品加工、教育、水資源及可再生能源等多個領域。



伊維拉表示，在全球地緣政治衝突加劇、經濟不確定性上升背景下，一個穩定、可預期的多邊貿易體制尤為重要。世貿組織是幫助最不發達國家開展貿易、實現增長和發展的重要工具。世貿組織改革的重要目標之一就是提升最不發達國家把握貿易與發展機遇的能力。



中國常駐世貿組織代表李詠箑表示，當前多邊貿易體制面臨單邊主義嚴峻挑戰。中方提出全球發展倡議、全球治理倡議，支持通過世貿組織改革加強多邊主義全球經濟治理。中方通過貿易優惠、投資合作和能力建設等多雙邊合作支持最不發達國家提升貿易能力，並將繼續擴大市場開放，深化與最不發達國家的貿易與投資合作，推動南南合作取得更多務實成果。



（來源：新華網）