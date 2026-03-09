中評觀察：中國外交智慧如何破解世界亂局？

王毅外長回答中外記者提問 中評社北京3月9日電（記者 林艷）“你面前的世界亂象叢生，你身後的祖國穩如泰山。”3月5日上午，中共中央政治局委員、外交部長王毅在外長記者會上的這句話，既溫暖了海內外中華兒女的心，也彰顯了中國在複雜變局中的底氣與擔當，令現場媒體記者及無數觀眾倍感動容。



當前，百年變局加速演進，變革與動亂交織、戰爭與衝突頻發，世界正站在何去何從的十字路口。中評社記者全程近距離聆聽王毅的解答，在長達86分鐘的發布會上，王毅圍繞21個涉及雙邊關係、多邊合作及中國對外政策的核心問題，從容回應、清晰闡釋，既亮明了中方的堅定立場，更以深厚的東方智慧，為動蕩的世界注入穩定性與確定性。



針對當前愈演愈烈的地區衝突，尤其是備受關注的伊朗局勢，王毅在回應相關提問時，以中國傳統智慧為引，傳遞和平理念。中國古人云：兵者，凶器也，不可不審用。他表示，當前中東陷入的戰火，是一場本不應發生的戰爭，也是一場對各方都沒有好處的戰爭。中東的歷史反復告訴世人，武力不是解決問題的辦法，兵戎相見只會增添新的仇恨，醞釀新的危機。他強調，拳頭硬不等於道理硬，世界不能退回叢林法則。動輒使用武力並不能證明自己的強大，民眾不能成為戰爭的無辜犧牲品。



作為影響全球格局的關鍵雙邊關係，中美關係始終是每年外長記者會的必答題。王毅清晰闡釋了中方對中美關係的定位與期待。“中美關係牽動各方、影響全球，兩國不打交道只會導致誤解誤判，走向衝突對抗更將殃及世界。”他指出，中美都是大國，都改變不了彼此，但是我們可以改變相處方式。那就是秉持相互尊重的態度，守住和平共處的底線，爭取合作共贏的前景，這才符合兩國人民的利益，也符合國際社會的期待。他指出，只要雙方以誠相待，以信相交，我們就能不斷拉長合作的清單，持續縮短問題的清單。



面對個別國家鼓吹的大國爭霸、陣營對抗論調，王毅作出明確回應，闡明中國的大國觀與國際格局主張。他表示，中國和美國當然對世界有重大影響。但我們不應忘記，這個星球上有190多個國家，世界歷史向來由各國共同書寫，人類未來一直由各國人民共同創造。他認為，多元共生才是人類社會本來的面貌，多極共存才是國際格局應有的樣子。回看歷史，每一次大國爭霸、陣營對抗，都給人類帶來了災難和痛苦。為此，中國絕不走國強必霸的老路，也不認同“大國共治”的邏輯。

