答21問金句頻出 外長記者會有溫度提底氣

中共中央政治局委員、外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月9日電（記者 盧哲）十四屆全國人大四次會議新聞中心3月8日舉行記者會，邀請中共中央政治局委員、外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。在這場記者會上，王毅外長回答了中外媒體共21個提問，歷年來在記者會上頻爆“金句”的他今年也不例外，多個金句瞬間“出圈”，被網友盛讚“有溫度”“提底氣”。



談外交關係，王毅說：



元首外交是中國外交的定盤星。過去一年，面對風高浪急的國際局勢，習近平主席開展了波瀾壯闊的元首外交，塑造了一個個重要歷史時刻。



面對變亂交織的國際局勢，中俄關係始終“風雨不動安如山”。



中美都是大國，都改變不了彼此，但是我們可以改變相處方式。



中日關係走向何方，取決於日方的選擇。



和平、合作、友好才是南海的新敘事，興風作浪不得人心，無事生非已沒有了市場。



中歐合作的事實表明，相互依賴不是風險，利益交融不是威脅，開放合作不會損害經濟安全，築牆設壘只能孤立自己。我們樂見歐洲的朋友們走出保護主義的“小閣樓”，來到中國市場的“健身房”，到這裡強筋壯骨，提升競爭能力。