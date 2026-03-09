快評：王毅兩度談台灣問題　不意外

中共中央政治局委員、外交部長王毅昨天就台灣問題回答中評社記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社快評／中共中央政治局委員、外交部長王毅昨天在全國兩會上舉行外交主題記者會，回答了涉及中美關係、中日關係、台灣問題、烏克蘭危機、伊朗局勢等多項熱點問題。其中，王毅兩度談到台灣問題，比較少見，但並不令人意外。



全國兩會上由中國外長主持的記者會聚焦中國的外交議題，循例衹有一個提問與台灣問題相關。這次出現兩段與台灣相關的答問，是因為王毅也回答了有關中日關係的提問，而今天的中日關係出現緊張狀態，與去年以來日本政府在台灣問題上製造事端密切相關，有必要再次對日本提出嚴正警告。



日本首相高市早苗去年11月提出所謂“台灣有事”將構成日本“存亡危機事態”，日方可行使集體自衛權，導致中日關係急轉直下。王毅回答問題時直接質問日本：台灣事務是中國的內政，日本有什麼資格插手？日本要向何處去？王毅強調，中日關係走向何方，取決於日方的選擇。



王毅回答的另一個台灣問題由中評社記者提出。王毅主要強調四點：一，台灣自古以來就是中國領土，過去、現在和將來都絕無可能成為什麼國家；二，民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，是破壞台海和平穩定的禍根亂源；三，台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心；四，解決台灣問題，實現祖國完全統一的歷史進程不可阻擋，順之者昌，逆之者亡。



一場記者會兩談台灣問題，台灣問題成為本場記者會焦點之一。王毅闡述了大陸一貫的立場、態度、主張，再次強調紅線不容逾越或踩踏。王毅警告了“台獨”分裂勢力，也警告了外部勢力，任何“台獨”圖謀、任何外力介入都註定失敗。