伊朗宣布穆傑塔巴·哈梅內伊為新任最高領袖

穆傑塔巴·哈梅內伊 （新華社 資料照片） 中評社香港3月9日電／據伊朗多家媒體9日淩晨報導，伊朗專家會議8日發表聲明，宣布推舉已故最高領袖阿里·哈梅內伊之子穆傑塔巴·哈梅內伊為伊朗伊斯蘭共和國新任最高領袖。



伊朗專家會議聲明說，這段時間，專家會議秘書處辦公地點遭到轟炸，導致數名工作人員和安保人員遇難。專家會議在激烈戰爭狀態以及敵方的直接威脅中，根據憲法以及內部章程所規定的職責，採取必要措施，召開緊急會議並選定新的領導人。



聲明說，專家會議對此前兩位最高領袖在過去47年中基於尊嚴、獨立和力量原則所進行的賢明治理表示敬意，同時宣布，經過研究，在伊朗憲法第108條所賦予的權限下，會議以代表們的壓倒性多數票確定並宣布穆傑塔巴·哈梅內伊為伊朗伊斯蘭共和國第三任最高領袖。



伊朗專家會議是負責選舉、監督、罷黜伊朗最高領袖的最高權力機構。伊朗最高領袖阿里·哈梅內伊2月28日在美國和以色列對伊朗的襲擊中身亡。



新華社報道，穆傑塔巴1969年出生於伊朗東北部城市馬什哈德。1979年伊朗伊斯蘭革命勝利後，哈梅內伊一家遷至首都德黑蘭。穆傑塔巴高中畢業後，加入伊朗伊斯蘭革命衛隊，在伊朗與伊拉克的兩伊戰爭末期服役。此後，他曾赴伊朗什葉派聖城庫姆深造宗教學業，并逐漸成為其父的政治助手。



伊朗媒體說，穆傑塔巴長期協助其父處理一些國家重要事務，“對國家重大行政事務有深入了解”，與歷屆政府中許多高級官員保持工作聯系，與多位軍事指揮官及伊朗所主導的“抵抗陣綫”領導人關系密切，包括伊朗已故高級將領蘇萊曼尼、黎巴嫩真主黨已故領導人納斯魯拉等。



據《紐約郵報》早前報導，穆傑塔巴在其父政權中並無正式職位，但仍於2019年受到美國的制裁。報導指出，任命穆傑塔巴出人意料，因為伊朗歷來不贊成家族繼承領導權，尤其是在1979年革命推翻君主制奪取政權之後。穆傑塔巴現年56歲，是哈梅內伊的次子，兩伊戰爭期間曾服役於革命衛隊，與軍方及情報體系高層建立了深厚的人脈，過去二十年，他被視為哈梅內伊辦公室的“守門人”。