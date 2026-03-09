以軍稱完成對德黑蘭“新一輪空襲”

中評社香港3月9日電／以色列國防軍8日說，以軍當天完成了對伊朗首都德黑蘭的“新一輪空襲”，目標為伊朗伊斯蘭革命衛隊空天部隊司令部和彈藥庫。



新華社報導，以軍在一份聲明中說，以軍“正持續加大對伊朗政權網絡和系統的破壞力度”。此次打擊的司令部基地內有研究設施以及“海亞姆”遙感衛星的指揮控制系統，伊朗伊斯蘭革命衛隊“利用該衛星開展武裝活動並監視以色列”。



以軍還說，此輪空襲還打擊了位於伊朗國內安全部隊基地內的彈藥庫，以及德黑蘭周邊和伊朗其他地區的一些軍事目標。