伊朗選出新任最高領袖後對以發動首輪導彈襲擊
http://www.CRNTT.com
2026-03-09 09:28:35
中評社香港3月9日電／據伊朗國家電視台9日報導，伊朗已完成“真實承諾－4”第30波攻勢。這是伊朗宣布選出新任最高領袖後，對以色列發動的首輪導彈襲擊。
新華社報導，伊朗專家會議8日發表聲明，宣布以壓倒性多數票推舉穆傑塔巴·哈梅內伊為伊朗伊斯蘭共和國第三任最高領袖。
