特朗普：將在適當時機作結束對伊軍事行動決定
2026-03-09 10:16:12
中評社香港3月9日電／美國總統特朗普8日對以色列媒體說，將在“適當時機”作出結束對伊朗軍事行動的最終決定。
特朗普在接受《以色列時報》電話採訪時說，關於何時結束對伊朗的戰爭將是一個與以色列總理內塔尼亞胡“共同作出的決定”。
據新華社引述報導，特朗普說，“我認為這是雙方共同的決定。我們一直在溝通。我會在適當時機作出決定，但會考慮到所有因素。”
《以色列時報》報導表示，特朗普暗示雖然內塔尼亞胡會提出意見，但美國總統擁有最終決定權。
