中評現場：趙樂際報告人大新一年工作

全國人大常委會委員長趙樂際向大會報告全國人大常委會工作（中評社 海涵攝） 中評社北京3月9日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議第二次全體會議今天上午9點在人民大會堂舉行，全國人大常委會委員長趙樂際向大會報告全國人大常委會工作。談到今後一年工作，趙樂際表示，2026年是“十五五”開局之年。常委會要在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，認真落實四中全會部署，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，深入學習貫徹習近平法治思想、習近平總書記關於堅持和完善人民代表大會制度的重要思想，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，發展全過程人民民主，堅持好、完善好、運行好人民代表大會制度，穩中求進推動人大工作高質量發展，為實現“十五五”良好開局作出應有貢獻。



（一）推動憲法全面貫徹實施。堅持以憲法為根本活動准則，嚴格依照憲法行使職權、履行職責，用科學有效、系統完備的制度體系保證憲法實施。做好合憲性審查、備案審查工作，完善維護國家法治統一制度機制。



（二）不斷完善中國特色社會主義法律體系。更加注重法治與改革、發展、穩定相協同，更加注重保障和促進社會公平正義，聚焦保障“十五五”規劃貫徹實施，加強重點領域、新興領域、涉外領域立法，著力提高立法質量。



（三）進一步增強監督工作針對性實效性。認真行使憲法法律賦予人大的監督權，推動解決制約經濟社會發展的突出矛盾和問題，推進各方面工作法治化。



（四）服務保障代表依法履職。深化拓展代表工作，增強代表履職活動的計劃性、組織性、規範性、實效性。做好新一輪全國縣鄉兩級人大換屆選舉有關工作。



（五）積極開展人大對外交往。圍繞國家外交總體布局，堅持以元首外交為引領，立足人大職能職責，加強與外國議會、國際和地區議會組織的交流合作。



（六）扎實推進“四個機關”建設。持續強化黨的創新理論武裝，堅決有力貫徹落實黨中央重大決策部署。認真開展樹立和踐行正確政績觀學習教育，堅持為人民出政績、以實幹出政績。



（後方支援記者：郭至君、助理記者：王昭）

