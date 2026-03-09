中評現場：趙樂際總結去年人大六方面工作

全國人大常委會委員長趙樂際向大會報告全國人大常委會工作（中評社 海涵攝） 中評社北京3月9日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議第二次全體會議今天上午9點在人民大會堂舉行，全國人大常委會委員長趙樂際向大會報告全國人大常委會工作。回顧過去一年的工作，趙樂際表示，2025年是很不平凡的一年。面對國內外形勢深刻複雜的變化，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民迎難而上、奮力拼搏，推動黨和國家事業取得新的重大成就，“十四五”圓滿收官，我國經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力躍上新台階。新時代新征程的偉大實踐，充分證明“兩個確立”的決定性意義，彰顯中國共產黨領導和中國特色社會主義制度的顯著優勢，展現出中國式現代化的光明前景。



趙樂際指出，一年來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，全國人大常委會堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆歷次全會精神，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，踐行全過程人民民主，發揮國家根本政治制度優勢，聚焦建設更加完善的中國特色社會主義法治體系、建設更高水平的社會主義法治國家，緊緊圍繞中國式現代化建設依法履職、擔當盡責，各方面工作取得新的進展和成效。



一、加強憲法實施和監督，維護國家法治統一



認真履行推動憲法實施、加強憲法監督的法定職責，在各項工作中全面貫徹憲法規定、憲法原則、憲法精神，維護憲法權威和尊嚴。



完善憲法相關法律制度。常委會兩次審議民族團結進步促進法草案並提請本次大會審議，為鑄牢中華民族共同體意識，推進中華民族共同體建設，進一步促進各民族廣泛交往交流交融、共同團結奮鬥、共同繁榮發展夯實法治根基。統籌修改村民委員會組織法、城市居民委員會組織法，健全基層黨組織領導的基層群衆自治機制。修改國家通用語言文字法，為推廣普及和規範使用國家通用語言文字提供有力法治保障。



在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、台灣光複80周年之際，常委會根據憲法作出決定，將10月25日設立為台灣光複紀念日，激勵全體中華兒女為祖國統一、民族複興而團結奮鬥。



提高合憲性審查、備案審查工作質量。堅持立法全過程、常態化合憲性審查。依法履行備案審查職責，對報送備案的2218件規範性文件進行審查，對公民、組織提出的6705件審查建議逐一研究並依法反饋。推動完善備案審查銜接聯動機制。



弘揚憲法精神、社會主義法治精神。學習貫徹習近平法治思想，制定法治宣傳教育法。舉行第十二個國家憲法日座談會，推動國家根本法深入人心。組織5次憲法宣誓儀式。



行使憲法法律賦予人大的任免權。依法任免和決定任免國家工作人員282人次。

