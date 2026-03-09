強積金檢討入息上下限　積金局年中提交建議

積金局於每個四年檢討周期對強積金強制性供款入息水平進行檢討，以避免與市民生活水平脫節。（大公報） 中評社香港3月9日電／大公報報導，積金局主席劉麥嘉軒昨日發表網誌，指該局現正進行2022－2026年周期的最低與最高入息水平檢討工作，並在今年2月初，就有關檢討工作與超過30個持份者團體進行交流。她表示，目前收集到的意見當中，普遍認同兩個入息水平有需要反映物價及工資在過去十多年的升幅，積金局目標是在今年年中向政府提交報告及建議。



劉麥嘉軒表示，積金局一直透過不同措施維護和鞏固強積金的充足度，當中包括按照法定機制，於每個四年檢討周期對強積金強制性供款的最低及最高入息水平，進行至少一次檢討及建議合適的調整。她指，現行的最低與最高入息水平分別為每月7100元及3萬元，先後於2013年及2014年生效，而兩個入息水平已有12、13年沒有調整。她認為，最低與最高入息水平，是強積金強制性供款的計算基礎，一旦長時間沒有調整，強積金提供的基本退休保障就會與生活水平脫節。



她表示，應該適當調高最低入息水平以紓緩更多低收入打工仔女的經濟壓力，同時讓更多工資高於現行最高入息水平的打工仔女，適度調高他們的強制性供款，以確保強積金的基本退休保障功能不被侵蝕。積金局會在檢討報告中適當反映和整合相關意見，並在擬定方案時全面考慮收入數據、基本退休保障需要、對勞資雙方的影響及他們的負擔能力、勞工市場情況，以及宏觀經濟環境等因素，務求在不同因素之間取得平衡，目標是在今年年中向政府提交報告及建議。