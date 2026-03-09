港企拓手術機器人賽道　服務全球患者

中評社香港3月9日電／近年香港創科生態不斷優化，各項支持措施加速加碼，但創業本身仍充滿艱辛。康諾思騰（Cornerstone Robotics）創始人及首席執行官歐國威告訴記者，“創業並不容易，每一天都有困難”，特別是手術機器人這樣人命關天的賽道，最忙時一整天都不能睡。他指出，手術機器人開發周期漫長，開發者面臨巨大壓力，正因如此，旗下產品在2024年取得註冊，成為自己印象最深刻的一段經歷。



大公報報導，“現時微創手術或腹腔鏡手術操作較為複雜，部分手術需依賴經驗豐富的醫生才能完成。”歐國威表示，相比之下手術機器人操作難度較低，完成效率更高，且有助年輕醫生快速上手。對於眼花、手震的老醫生而言，使用手術機器人意味著不必親手握持工具，視野更放大十倍，變相延長其職業生涯。



全球僅5%手術 使用機器人



手術機器人為病人帶來更多治療選擇，受惠技術推動，市場正經歷前所未有的高速發展。歐國威表示，當前全球微創手術以腹腔鏡手術為主，每年約4500萬宗，其中約200萬宗有使用手術機器人，佔比約5%，其餘95%則依賴人手完成，市場發展空間廣闊。



面對市場強勁的增長動能，歐國威在2019年創辦了康諾思騰，希望研發出更高質量的醫療產品以服務全球患者，推動手術機器人普及化，目前旗下發展出“Sentire思騰腔鏡手術機器人”和“CV2000 4K 3D內窺鏡”兩款產品。



然而，創業之路絕非一帆風順，從技術研發到業務運營都充滿挑戰。歐國威稱，最大難關在於手術機器人需面對複雜的手術，對穩定性和安全性提出很高的要求，僅零部件便有1.3萬個，單是做好維護令其穩定運行便不容易。



與一般的消費電子產品不同，手術機器人從臨床測試到完成註冊需要跨越漫長的周期。歐國威坦言，從技術設計到臨床應用落地，當中需要面對不少壓力，跨學科協作亦不可或缺。他解釋，工程機器人本身並不算難，但轉化為醫療機器人需要與臨床醫生和專家持續開展合作，並反覆測試、探索前路。



除技術難題外，業務運營是另一挑戰。歐國威回憶道，公司一度面臨生存危機，隨時有一個月內倒閉的風險，類似狀況在融資或產品開發受阻時時有發生，“令人感到緊張”，疫情期間尤為如此。



歐國威提到，疫情時員工出行受限，大企業可以放假，惟創業公司在生存壓力下必須向前，因此要想辦法克服萬難，將資料和機器人送到被封控在家的員工手上，以推動研發進度，形容“有許多應急事件需要迅速處理。”



港優勢多 選擇為創業起點



被問到創業心得，歐國威認為，最關鍵是把握長遠方向，包括所處產業是否具備長期價值和對社會的長期影響、是否存在充足的市場空間、是否腳踏實地解決市場痛點，其次便是選擇合適的地區作為創業起點，香港具備成熟的金融體系、成熟的監管機制、優秀的國際網絡及世界級人才等優勢，為企業長期穩定運行提供必要支持，康諾思騰因此將總部設在香港。