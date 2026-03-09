油價“破百”衝擊全球市場

中評社香港3月9日電／受美以伊戰事持續影響，國際原油期貨價格美國東部時間8日晚開始新一周交易時突破每桶100美元，為2022年年中以來首次突破這一整數關口。由於投資者擔憂油價飆升將帶來經濟衝擊，日本、澳大利亞、韓國等亞太地區股市9日開盤後暴跌，部分市場觸發熔斷機制。分析人士認為，若國際油價進一步暴漲並維持高位，將增加全球經濟衰退風險。



截至美東時間8日19時15分，紐約商品交易所4月交貨的輕質原油期貨價格最高升至每桶111.24美元，與前一交易日收盤價相比上漲20.34美元，漲幅達22.38%。5月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格一度升至每桶111.04美元，與前一交易日收盤價相比上漲18.35美元，漲幅達19.8%。



美國消費者新聞與商業頻道報導，過去一周，美國原油期貨價格累計上漲約35%，為1983年以來最大單周漲幅。上一次國際油價破百還是在2022年烏克蘭危機升級後。



由於戰事導致霍爾木茲海峽通行受阻，伊拉克、卡塔爾、科威特和阿聯酋等重要產油國均已因儲油能力不足而減少產量。科威特國家石油公司7日宣佈，受地區戰事威脅、霍爾木茲海峽船隻通行安全、運輸原油和成品油的船隻匱乏等因素影響，該公司遭遇“不可抗力”，已開始削減原油產量和煉油加工量。



新華社報導，分析人士認為，在霍爾木茲海峽通行受阻情況下，即便其他國家加大供應，國際石油市場仍面臨供應緊張和短缺風險，地緣政治風險溢價預計將繼續保持在高位。如果國際油價持續保持在每桶100美元以上，世界經濟將面臨嚴重影響。



受國際油價暴漲衝擊，日本東京股市兩大股指9日開盤大跌。截至記者發稿時，日經225種股票平均價格指數和東京證券交易所股票價格指數跌幅均超過5%。市場擔憂情緒驟然升級，投資者紛紛採取避險拋售操作。大阪交易所一度對日經股指期貨採取臨時熔斷措施。截至當地時間9時25分，日經股指下跌3590.72點，跌幅為6.46%；東證股指下跌205.25點，跌幅為5.52%。



韓國股市開盤後也出現大跌，主要股指暴跌觸發“臨時停牌”機制。據韓國證券交易所消息，當地時間9時6分左右，因韓國KOSPI 200指數期貨劇烈波動，韓國證券交易所啟動“臨時停牌”措施，暫停程序化交易賣出操作5分鐘。機制觸發時，KOSPI 200指數期貨報773.90點，較前一交易日收盤價下跌53.75點，跌幅達6.49%。



澳大利亞股市9日開盤後大跌3.8%，市值蒸發近1210億澳元（約合843億美元）。截至當地時間11時23分，澳大利亞基準S&P/ASX 200指數下跌335.90點，跌至8515.10點，創下去年12月以來最低水平。



分析人士指出，隨著國際油價大漲，投資者擔心中東地區衝突升級帶來新的通脹壓力，拖累全球經濟，紛紛撤出股市。



“全球經濟依然依賴通過霍爾木茲海峽運輸的石油和天然氣。”摩根大通首席經濟學家布魯斯·卡斯曼警告，如果衝突範圍擴大且持續，可能導致油價突破每桶120美元，提升全球經濟衰退風險。